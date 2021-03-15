В ночь на 16 марта в Петербурге разведут мосты

Впервые в текущем году Дворцовый и Большеохтинский мосты будут разведены в ночь на 16 марта. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

По информации, которая была предоставлена в ведомстве, в период до 10 апреля технологический развод мостов по Неве и Малой Неве будет осуществляться каждую ночь. До начала навигационного периода мосты будут разведены около 50 раз. На этой неделе в ночь с 16 на 17 марта с 2 до 5 утра будет проведен развод Большеохтинского моста, с 2 до 4.55 утра – Биржевого моста.

В промежуток с 1.20 до 4.50 в ночь с 17 на 18 и с 18 на 19 марта на Неве будет проведена разводка Троицкого моста. Подробнее о разводке мостов можно прочитать на портале «Мостотрест» или в мобильном приложении «Мосты Петербурга».