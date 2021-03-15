Неделя в Петербурге началась с 8-балльных пробок из-за снегопада

В понедельник, 15 марта, в Северной столице сложилась сложная дорожная ситуация, в связи с сильными осадками в виде мокрого снега.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» мокрый снег стал причиной пробок, которые на данный момент оцениваются в 8 баллов. В городе произошло несколько ДТП, которые лишь усугубили ситуацию. Так, затор образовался на пересечении проспекта Энгельса и Выборгского шоссе, а также на развязке КАД с Пискаревским проспектом.

На Октябрьской набережной произошли 3 автомобильные аварии, на Софийской улице – 4 ДТП. В Центральном районе города заторы меньше, однако, при планировании маршрута, автомобилистам стоит помнить ремонтные работы, которые ведутся около Литейного моста.