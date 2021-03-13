В Калининском районе обратили внимание на разбитый асфальт

На участке дороги между улицей Карпинского и Гражданским проспектом разбитый асфальт привлек внимание общественных организаций. В преддверии настоящей весны местные жители всерьез задумались об опасности этого участка.

Огромные ямы могут стать причиной множества ДТП и повреждений автомобилей различной степени тяжести. Кроме того, в этом районе проходят трамвайные пути, а значит при любом ДТП есть вероятность остановить общественный транспорт на долгое время. Особую опасность ямы будут представлять в дождливую погоду, когда вода скроет настоящую глубину впадин.

Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству сообщил о запланированном ремонте этого участка в 2022 году.