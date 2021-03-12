Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург начнется в 2022 году

РЖД приступит к строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург в 2022 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Сергей Павлов на форуме «СНГ-30 лет».

Павлов заявил о принятии соответствующего решения и согласовании графика. В 2022 году будет осуществляться строительство наиболее сложных участков – заходов магистрали в Петербург и Москву. В 2023 году компания начнет возводить основную трассу.

По словам заместителя главы министерства Владимира Токарева, согласно планам министерства транспорта, первый поезд по ВСМ пройдет в конце 2026 года. Токарев подчеркнул, что операционная безубыточность проекта может быть достигнута за первый год эксплуатации магистрали, в 2031 году ВСМ начнет приносить прибыль.

Стоимость ВСМ – около 1,7 триллиона рублей.