На «зеленой» линии петербургского метрополитена остановили движение поездов

В петербургском метрополитене произошел сбой в графике движения поездов. Инцидент произошел на Невско-Василеостровской линии. В течение 13 минут станции «зеленой» ветки не работали. Причина закрытия станций неизвестна.

Движение на третьей линии метрополитена Северной столице уже восстановлено. Для возобновления работы линии потребовалось 13 минут. Поезда двигаются в штатном режиме. Вестибюли станций работают на вход и выход.

Пресс-служба петербургской подземки пока не прокомментировала ситуацию. Однако известно, что ранее на станции «Маяковская» заметили задымление от кабеля.