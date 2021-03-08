Петербург попал в рейтинг городов России с большим числом машин на дорогах

В России составили рейтинг городов, где наблюдается самое большое количество автомобилей на дорогах.

Первое место в этом топе заняла Москва, где аналитики насчитали 4,8 миллиона транспортных средств. Следом идет Московская область — 3,5 миллиона автомобилей. Тройку лидеров занимает Краснодарский край. В этом регионе количество машин насчитывается около 2,4 миллионов автомобилей. Северная столица оказалась на четвертом месте в этом топе. В городе на Неве находится около 2,3 миллионов различных транспортных средств.

Однако Петербург обошел столицу по числу автомобилей на тысячу жителей. Эксперты посчитали, что в Санкт-Петербурге на тысячу граждан приходится 416,8 машин, а в Москве — 382,5.