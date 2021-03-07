У "Черной речки" доброволец самостоятельно регулировал движение из-за поломки светофоров

Инцидент произошел вечером в субботу, 6 марта, в районе станции метро «Чёрная речка». На перекрестке перестали работать светофоры, что парализовало транспортное движение.

В социальных сетях очевидцы сообщили о том, что помощь в этой непростой ситуации автомобилистам оказал доброволец. Несмотря на сложную дорожную обстановку, которую усугублял сильный снегопад, мужчина вышел на перекресток, чтобы регулировать потоки автомобилей, подавая водителям знаки сигналами.

Граждане запечатлели происходящее на видео, оценив поступок мужчины. Один из водителей дал добровольцу, выполняющему роль регулировщика, светоотражательный жилет.