Кикшеринг может заработать в Петербурге уже в марте

В Петербурге в текущем месяце сможет начать работать сервис по прокату электросамокатов. Об этом сообщает

Кикшеринг может заработать сразу после того, как снег исчезнет с улиц города. Так, компании Whoosh и ZEVS рассчитывают, что теплая погода в Петербурге закрепится уже в конце марта, а конкуренты из «Молнии» строят более реалистичные прогнозы на апрель.

Кроме того, с началом нового сезона Whoosh планируют увеличить количество точек проката. Конкуренты из ZEVS хотят внедрить самокаты для сидячего катания, чем хотят сделать себя уникальными на рынке.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что возвращение весны ожидается в Петербурге во второй половине марта.