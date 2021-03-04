«Мостотрест» планирует в Петербурге заменить асфальт на двух мостах

В Петербурге на путепроводе и двух моста заменят асфальт в рамках программы ремонта от компании «Мостотрест». Согласно плану, ремонтные работы будут завершены до конца текущего года. Об этом сообщается в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Так, асфальтное покрытие будет обновлено на проезжей части 2-го Садового моста и путепровода Лисий Нос. Кроме того, деформационные швы будут отремонтированы на Литейном мосту.

Известно, что работы еще не начаты. Старт ремонтным работам будет дан, когда процедуры согласования будут завершены. Также сообщается, что окончание работ намечено до 15 октября 2021 года.