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В пригороде Петербурге хотят построить надземное метро

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© Фото: vk.com/spbnovmetro

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Линии нового метро будут соединять Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино.

В пригороде Санкт-Петербурга, а также Ленинградской области власти Северной столицы собираются построить наземное метро. С такой инициативой выступили частные предприниматели города. Однако проект не является пока официальным.

Павел Лаврентьев, петербургский архитектор, уже разработал эскизы новых станций.

Протяженность линий наземного метро будет составлять около 20 километров. Предположительно, что постройка нового вида инфраструктуры будет соединять между собой Сертолово, Парнас, Бугры, а также Осиновую Рощу. В будущем планируется увеличить количество станций и построить их в Пушкине, Токсово, Колпино, Отрадном, Тосно и Шлиссельбурге.

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