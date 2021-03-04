В пригороде Петербурге хотят построить надземное метро

В пригороде Санкт-Петербурга, а также Ленинградской области власти Северной столицы собираются построить наземное метро. С такой инициативой выступили частные предприниматели города. Однако проект не является пока официальным.

Павел Лаврентьев, петербургский архитектор, уже разработал эскизы новых станций.

Протяженность линий наземного метро будет составлять около 20 километров. Предположительно, что постройка нового вида инфраструктуры будет соединять между собой Сертолово, Парнас, Бугры, а также Осиновую Рощу. В будущем планируется увеличить количество станций и построить их в Пушкине, Токсово, Колпино, Отрадном, Тосно и Шлиссельбурге.