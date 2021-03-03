В марте в Петербурге и области полицейские будут ловить нетрезвых водителей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в марте пройдут многочисленные рейды по выявлению водителей, находящихся за рулем в нетрезвом виде. За весь месяц сотрудниками ГИБДД будет проведено около 6 таких рейдов.

Сообщается, что в Северной столице проверки будут проходить в ночь с 5 на 6 марта, с 6 на 7 марта и с 19 на 20 марта. В Ленобласти рейды пройдут в ночи с 6 на 7 марта, с 7 на 8 марта, а также с 20 на 21 марта.

Кроме того, сотрудники ГИБДД напомнили, что за вождение транспортным средством в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишние прав на 1,5-2 года.