В Петербурге камеры зафиксировали 90 000 нарушений ПДД за февраль

За февраль 2021 года комплексами фотовидеофиксации в Петербурге было зафиксировано 90 000 нарушений правил дорожного движения.

Данная информация была предоставлена Городским мониторинговым центром. Самым частым нарушением стало превышение скорости – петербуржцы превысили скорость около 85 500 раз. Кроме того, 1 200 раз водители продолжали движение на красный сигнал светофора. Требования остановки или стоянки были нарушены 570 раз.

Отмечается, что в январе текущего года ПДД были нарушены автомобилистами Северной столицы 180 тысяч раз. Предположительно, в феврале водители стали осторожней в связи со сложившимися погодными условиями и сложной дорожной обстановкой.