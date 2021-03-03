На Космонавтов удалось устранить «реку», мешающую проезду автомобилей

В Московском районе Петербурга образовалась река на перекрестке улицы Космонавтов и Типанова. Причиной стал фонтан воды, внезапно появившийся посреди проезжей части. Ситуация обострилась невозможностью перейти дорогу, а также проехать по перекрестку без последствий.

Инцидент произошел в районе 21:30 во вторник, 2 марта. До полуночи производились работы по устранению проблемы, а также по ликвидации последствий разлива воды.

«На горячую линию поступила заявка на вытекание воды у дома 28 по улице Типанова. С 21:30 часов "Водоканал" ведет работы по локализации вытекания на водопроводе диаметром 600 миллиметров на проезжую часть», - комментируют сотрудники «Водоканала».