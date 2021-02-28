Дорожная яма лишила колеса автомобиль петербуржца

На проспекте Культуры в Петербурге автомобиль угодил в дорожную яму и остался без колеса. Об инциденте сообщил водитель в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Растаявший снег открыл проблему для автомобилистов – дорожные ямы. Мужчина, ехавший по проспекту Культуры на машине марки Kia, остался без колеса, заехав в одну из таких ям. Фото своего автомобиля водитель опубликовал во «ВКонтакте». По кадрам видно, что одно колесо у машины лопнуло, а другое вовсе отлетело.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о массовом ДТП, в котором 5 автомобилей преградили проезжую часть на пересечении проспекта Стачек и Трамвайного проспекта.