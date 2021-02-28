Массовое ДТП помешало проезду по Кировскому району

В Петербурге днем столкнулось пять автомобилей и загородили проезд другим машинам. Массовое ДТП произошло на проспекте Стачек в Кировском районе города. Об инциденте стало известно из социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы аварии обсудили детали происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Согласно комментариям, машины столкнулись на пересечении Трамвайного проспекта и проспекта Стачек. Проезжая часть недолгое время оставалась перекрытой, пока машины не убрали с места ДТП.

Жители города утверждают, что в этом месте аварии не редкость, а причиной называют неудобно расположенную остановку автобуса.

«Там всегда так. В правом меньше народу, потому что близко автобусная остановка. А маршрутчики, как этот, вообще любят останавливаться в бутылочном горлышке, до остановки», - пишут очевидцы.