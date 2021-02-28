В Петербурге сравнили штрафы за нарушение ПДД между женщинами и мужчинами

Банк «Русский стандарт» опубликовал исследования, сравнивающие показатели оплаты штрафов за нарушение ПДД в 2020 году. Так, удалось сравнить показания за год с суммами за год ранее, а также сравнить показатели мужчин-нарушителей и нарушителей женского пола.

Согласно результатам исследования, мужчина нарушали за 2020 год в три раза чаще, чем женщины. Однако представителям прекрасного пола средний штраф приходит на 6% дороже, чем мужчинам. Так, за 2020 год в среднем штраф обошелся женщинам в 411 рублей, а представителям сильного пола в 388 рублей.

В целом, если сравнивать показатели 2020 года с показателями 2021 года, то можно сказать, что сумма штрафа снизилась на 8%. Так, в январе 2021 года средний штраф стал меньше на 26% и составил 538 рублей.