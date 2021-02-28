Станция метро «Кудрово» появится лишь к 2028-2030 годам.

В Петербурге обещанные ранее новые станции метро смогут появиться лишь к 2030 году. О возможных сдвигах сроков открытия станций сообщили на телеканале ЛенТВ24.

Схема развития петербургского метрополитена продолжает развиваться. Эксперты работают над ней, в частности сейчас разрабатывается новые отрезки метро от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект», а также участок от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово».

Из-за сдвинутых сроков завершение работ по строительству новых отрезков придется ждать петербуржцам минимум 9 лет. Так, станция метро «Кудрово» может появиться между 2028 и 2030 годами, а станции на участке Красносельско-Калиниской линии, идущей до «Сосновой поляны», могут открыться лишь к 2030 году.