Сроки строительства двух станций петербургского метро снова перенесли

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга внес некоторые изменения, касающиеся транспортной сферы. На этот раз в ведомстве перенесли строительство некоторых станций городского метро.

Речь идет о станциях «Юго-Западная» и «Горный институт», которые откроют только к 2024 году. Однако ранее сообщалось, что они начнут работать уже к 2023 году.

Кроме того, изменения коснулись и других станций метрополитена Северной столицы.. Так на Кировско-Выборгской линии открытие остановок «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова» перенесли на 2030 год.