Уровень загруженности дорог Петербурга понизился до 7 баллов

В первый рабочий день недели жители Петербурга столкнулись с крупными пробками на дорогах. Утром 24 февраля пробки достигали 8 баллов.

Причиной загруженности проезжей части стал снегопад. Утром в связи со сложившимися погодными условиями в нескольких районах Северной столицы произошли крыпные дорожно-транспортные происшествия. Так, машины вылетали с проезжей части из-за гололеда.

На данный момент пробки в Петербурге снизились до 7 баллов. При этом на карте видно, что во многих местах города произошли ДТП. 24 февраля трудности ожидали и пассажиров общественного транспорта: городской электротранспорт следовал объездными путями, так как напряжение было погашено.