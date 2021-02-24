Пробки в Петербурге оцениваются в 7 баллов

Рабочая неделя началась для автомобилистов в Петербурге с пробок. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов. Причиной затором стали аварии и снег, выпавший ночью и рано утром.

На данный момент очень плотное движение зафиксировано у Гостиного двора, на улице Садовая, а также на Октябрьской набережной и у Финляндского и Московского вокзалов.

Кроме того, утром движение было затруднено и в центре Северной столице. Причиной объезда транспорта стала авария на электросетях, оставившая центр города без электричества. В связи с этим троллейбусам и трамваям пришлось объезжать центр города по соседним путям.