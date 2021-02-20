В честь «Дня защитника Отечества» в Петербурге усилят ж/д сообщения

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в честь «Дня защитника Отечества» власти регионов усилят железнодорожные сообщения.

Так, в субботу, 20 февраля, между Северной столицей и Выборгом запустят дополнительные маршруты на скоростных пригородных электропоездах «Ласточка», которые будут выходить на рейс во время предстоящих праздничных дней. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

С 21 по 23 февраля с Финляндского вокзала в 11:30 в Выборг отправится экспресс №7917. С ж/д вокзала Выборга в 18:26 отправится поезд №7920. Время в пути составит 1 час 15 минут.