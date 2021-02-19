  • 19 Февраль 2021
USD 20.02.2021 73.9717 +0.1962
USD ММВБ 19:18 74.0322  
EUR 20.02.2021 89.5427 +0.6727
EUR ММВБ 19:18 89.7543  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На «Маяковской» демонтировали мрамор со стен

Автор:


© Фото: www.metro.spb.ru/

Темы дня

Облицовку заменят и восстановят в ходе 11-месячного ремонта.

В ходе капитального ремонта на станции петербургского метрополитена «Маяковская» демонтировали облицовку стен. Об этом сообщается в пресс-службе метрополитена города.

На данный момент рабочие разбирают подвесной армоцементный потолок, а также гранитное напольное покрытие.

«Облицовка в ходе работ будет полностью заменена и восстановлена. Специалисты заменят входные и выходные группы дверей, кассовые окна, магистральные кабельные сети, отремонтируют фасады и служебные помещения», — сообщается в пресс-службе.

Кроме того, в ближайшее время будет восстановлена гидроизоляция тюбинговой обделки наклонного хода, а также будут заменены старые отводящие зонты и будет проведен капитальный ремонт эскалаторов.

Напомним, «Маяковская» закрыта на ремонт с 10 января 2021 года по ноябрь текущего года.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.02.21
    Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group
    15.02.21
    «Центр трудовых ресурсов» и холдинг «Бронка Групп» подписали важное соглашение о сотрудничестве
    05.02.21
    Оригинальная косметика NYX Professional с доставкой по России
    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram