На «Маяковской» демонтировали мрамор со стен

В ходе капитального ремонта на станции петербургского метрополитена «Маяковская» демонтировали облицовку стен. Об этом сообщается в пресс-службе метрополитена города.

На данный момент рабочие разбирают подвесной армоцементный потолок, а также гранитное напольное покрытие.

«Облицовка в ходе работ будет полностью заменена и восстановлена. Специалисты заменят входные и выходные группы дверей, кассовые окна, магистральные кабельные сети, отремонтируют фасады и служебные помещения», — сообщается в пресс-службе.

Кроме того, в ближайшее время будет восстановлена гидроизоляция тюбинговой обделки наклонного хода, а также будут заменены старые отводящие зонты и будет проведен капитальный ремонт эскалаторов.

Напомним, «Маяковская» закрыта на ремонт с 10 января 2021 года по ноябрь текущего года.