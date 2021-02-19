«Мостотрест» завершил восстановление набережных, пострадавших от трех ДТП

В Петербурге завершены ремонтные работы по восстановлению перильных ограждений на трех набережных, пострадавших в ДТП. Об этом сообщают специалисты СПБ ГБУ «Мостотрест».

Напомним, серия аварий в Северной столице произошла на Петроградской и Октябрьской набережных, а также на набережной Макарова. Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщает о произведенном ремонте перильных ограждений и гранитных тумб. Однако на набережной Фонтанки ремонт все еще идет, так как поднятые из реки части оказались непригодны.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о ограничениях движения до 8 марта для автомобилистов Петербурга.