С 20 по 24 февраля в Петербурге начнут ограничивать движение сразу на нескольких улицах

Государственная административно-техническая инспекция Северной столицы сообщает о некоторых ограничениях на дорогах города. Ограничения и перекрытия вступают в силу с 20 по 24 февраля, однако продлится могут и до начала апреля.

Так, Витебский проспект будет ограничен до 8 марта на участке от Шекснинского переулка до Звездной улицы. Ограничения связаны с техническими работами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке канализационных сетей.

Петербургский транспорт не сможет передвигаться по 16-17-й линии Васильевского острова. В связи с работами по прокладке газопровода компанией ООО «ПетербургГаз» движение будет ограничено на участке от Малого проспекта В. О. до Камской улицы в период с 22 по 28 февраля, а также с 31 марта по 3 апреля.