В Петербурге планируется масштабный ремонт дорог

В Санкт-Петербурге составили список объектов для национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщают, что в этом году в рамках проекта планируется отремонтировать около 29 городских магистралей. Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 72,14 км.

Обновление трасс планируется как на центральных улицах, так и в спальных районах. К ним относятся Литейный проспект, проспекты Маршала Блюхера, Полюостровский, Индустриальный и Пискаревский, набережная реки Мойки, а также улица Профессора Попова и многие другие.

Бюджет на ремонт дорог составит 5 млрд рублей. Из них 4 млрд будет выделено из регионального бюджета, остальные средства город получит от федерального центра.