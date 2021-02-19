Протяженность Витебской развязки ЗСД составит 2,6 километра

Пресс-служба «Магистраль Северной столицы» сообщает, что для строительства Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) подрядчиком выступит компания «ПУСК-ЛИМАК-Север». Русско-турецкая организация принимала участие в постройке ЗСД, трассы М-11, а также многих других дорожных инфраструктур. Компания была зарегистрирована осенью 2020 года, уставной капитал которой составлял 100 тысяч рублей

Примерная протяженность трассы составит около 2,6 км. Пропускная способность в сутки будет составлять до 70 тысяч транспортных средств.

Предполагается, что Витебская развязка будет соединять ЗСД с планируемой к строительству Широтной магистралью скоростного движения.