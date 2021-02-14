Гаврищук в Кремле, потуги Вишневского и акция феминисток: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге

Портал "Санкт-Петербург.ру" традиционно знакомит читателей с выборкой из политического Телеграм города. Авторы каналов мужественно стоят на страже политической повестки, несмотря на день влюбленных. Вечером в городе ждут акцию сторонников Навального с фонариками и это точно не пройдет мимо них. Однако днем в каналах пишут больше не о событиях, а размышляют о судьбах тех, кто находится рядом с петербургским парламентом.



"Занимательная конспирология" (@tumanconspirolog) сегодня в шутку пророчит начальнику пресс-службы Законодательного Собрания Петербурга Елене Гаврищук переход на работу в Кремль. Желание пошутить у автора канала вызвала знакомая фраза про генетический код из уст Президента России. Похожая формулировка про "уникальный генетический код" по отношению к блокадникам часто звучала во время выступлений спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова. Успокоим наших читателей. Гаврищук не переходила на работу в Москву. Как и прежде, она находится на должности начальника управления по информации и связям с общественностью петерубргского парламента. Хотя, в будущем - почему бы и нет. Особенно если вспомнить, как ловко в давнем релизе пресс-служба смогла раскрыть всю лингвистическую глубину слова "телебонить".



Смоляк (@smolyak) сегодня разбирает по косточкам интервью Бориса Вишневского изданию "Фонтанка". В нем депутат пожурил молодежное "Яблоко" за реакцию на текст Григория Явлинского про Навального. Смоляк предполагает, что такой публичной поддержкой Явлинского Вишневский якобы пытается "выторговать" себе проходное место в Законодательном Собрании по партийным спискам.



Канал "Все в ЗАКС" (@zaksru), который ведут журналисты издания ЗАКСру, сегодня удивляются, почему акцию феминисток на Воскресенской набережной силовики не разгоняют, а только наблюдают за ней. Причем, только двое сотрудников МВД. Авторы канала забывают, что обычно в публичные мероприятия силовики вмешиваются, когда те проходят в публичных местах центра города. Набережная к такому не относится. А если устроить акцию на одной из разрешенных площадок, туда еще могут заботливо подвезти мобильные туалеты и пригласить дежурную бригаду "скорой".