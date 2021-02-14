Гаврищук в Кремле, потуги Вишневского и акция феминисток: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге

Портал "Санкт-Петербург.ру" традиционно знакомит читателей с выборкой из политического Телеграм города. Авторы каналов мужественно стоят на страже политической повестки, несмотря на день влюбленных. Вечером в городе ждут акцию сторонников Навального с фонариками и это точно не пройдет мимо них. Однако днем в каналах пишут больше не о событиях, а размышляют о судьбах тех, кто находится рядом с петербургским парламентом.
"Занимательная конспирология" (@tumanconspirolog) сегодня в шутку пророчит начальнику пресс-службы Законодательного Собрания Петербурга Елене Гаврищук переход на работу в Кремль. Желание пошутить у автора канала вызвала знакомая фраза про генетический код из уст Президента России. Похожая формулировка про "уникальный генетический код" по отношению к блокадникам часто звучала во время выступлений спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова. Успокоим наших читателей. Гаврищук не переходила на работу в Москву. Как и прежде, она находится на должности начальника управления по информации и связям с общественностью петерубргского парламента. Хотя, в будущем - почему бы и нет. Особенно если вспомнить, как ловко в давнем релизе пресс-служба смогла раскрыть всю лингвистическую глубину слова "телебонить".
Смоляк (@smolyak) сегодня разбирает по косточкам интервью Бориса Вишневского изданию "Фонтанка". В нем депутат пожурил молодежное "Яблоко" за реакцию на текст Григория Явлинского про Навального. Смоляк предполагает, что такой публичной поддержкой Явлинского Вишневский якобы пытается "выторговать" себе проходное место в Законодательном Собрании по партийным спискам.
Канал "Все в ЗАКС" (@zaksru), который ведут журналисты издания ЗАКСру, сегодня удивляются, почему акцию феминисток на Воскресенской набережной силовики не разгоняют, а только наблюдают за ней. Причем, только двое сотрудников МВД. Авторы канала забывают, что обычно в публичные мероприятия силовики вмешиваются, когда те проходят в публичных местах центра города. Набережная к такому не относится. А если устроить акцию на одной из разрешенных площадок, туда еще могут заботливо подвезти мобильные туалеты и пригласить дежурную бригаду "скорой".
Гаврищук в Кремле, потуги Вишневского и акция феминисток: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге
© Фото: pixabay.com
Темы дня
- Дым коромыслом в Лиговке-Ямской и важная лыжня Пиотровского: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге
- В Петербурге произошел пожар на ледоколе "Урал"
- В Петербурге проверят гимназию после домогательств учителя к девочке
- Почему нельзя бесплатно сдать тест на антитела к Covid-19, рассказал Смольный
.Также в городе ожидаются акции с фонариками в поддержку Навального.
Портал "Санкт-Петербург.ру" традиционно знакомит читателей с выборкой из политического Телеграм города. Авторы каналов мужественно стоят на страже политической повестки, несмотря на день влюбленных. Вечером в городе ждут акцию сторонников Навального с фонариками и это точно не пройдет мимо них. Однако днем в каналах пишут больше не о событиях, а размышляют о судьбах тех, кто находится рядом с петербургским парламентом.
|
По теме
Все новости рубрики
- Станция метро "Юго-Западная" откроется в Петербурге в 2024 годуСроки открытия сместились в связи с пандемией.
- С 15 февраля в Петербурге вводится ограничение движения транспорта по ряду улицОб этом сообщили в ГАТИ.
- С 13 февраля в Петербурге из-за ремонтных работ перекроют некоторые участки дорогОб этом сообщила Государственная административно техническая инспекция.
- 29 января 2021, 15:17
- В Смольном рассказали, когда и при каких условиях откроются фуд-кортыВ связи со снижением заболеваемости власти задумались о смягчении антикоронавирусных требований.
- 29 января 2021, 13:14
- В Петербурге ограничивают на несколько месяцев движение вдоль МойкиНа набережной будут ремонтировать подземный коллектор.
|
следующая
- Властям Петербурга поручили доработать план развития транспортной системыОн включает строительство метрополитена и ШМСД.
- На проспекте Энгельса будут ремонтировать трамвайные пути до июняДвижение на части магистрали перекроют.
- Понедельник начался в Петербурге с пробки в семь балловНаиболее затрудненные для проезда места в центре города.
- Фото россиян на паспорт запретили подправлятьТакже нельзя фотографироваться в цветных линзах и темных очках.
|
|
следующая
- 17:30
- Гаврищук в Кремле, потуги Вишневского и акция феминисток: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Гид по Петербургу
Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу
Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.