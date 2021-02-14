Станция метро "Юго-Западная" откроется в Петербурге в 2024 году

Станция метро «Юго-Западная» в Северной столице откроется для пассажиров в 2024 году. По словам врио генерального директора компании «Метрострой» Ивана Каргина, в связи с пандемией коронавируса сроки открытия станции были перенесен из-за недостатка в финансировании.

Станции 6-ой линии возводят на глубине 60 метров. В проекте название станции «Юго-Западная» звучало как «Казаковская». Условия, в которых возводится станция, отличаются высокой влажностью. Станция пилонного будет частью строящейся Красносельско-Калининской линии, с помощью нее метро будет разгружено.