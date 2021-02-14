Движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат

Движение в тоннели Петербургской дамбы будет ограничено в связи с проведением регламентных и ремонтных работ. Данная информация была предоставлена пресс-службой Дирекции комплекса защитных сооружения. Движение на внешнем кольце будет перекрыто в период с 15 по 16 февраля, на внутреннем – с 17 по 18 февраля.

В КЗС отмечают, что транспортный поток перед въездом в тоннель может быть полностью остановлен на некоторое время для того, чтобы могу быть осуществлен ввод и вывод подъемной техники.

Дирекция КЗС приносит извинения за предоставленные неудобства и советует автомобилистам составлять план маршрута заранее, учитывая изменения.