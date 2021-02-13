С 15 февраля в Петербурге вводится ограничение движения транспорта по ряду улиц

15 февраля движение транспорта по некоторым улицам Северной столицы ограничат. Об ограничении движения жителей Петербурга предупреждают в ГАТИ.

Ряд улиц перекроют в связи с прокладкой газопровода. Автомобилисты не смогут проехать по перекрестку проспекта Энергетиков и Партизанской улице. В период с 15 февраля по 8 марта будет ограничено движение по проспекту Энергетиков от Якорной улицы до железнодорожного переезда.

Также, проехать нельзя будет и по Партизанской улице от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков – данный участок будет перекрыт с 10 по 13 марта.