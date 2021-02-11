С 13 февраля в Петербурге из-за ремонтных работ перекроют некоторые участки дорог

В Санкт-Петербурге с 13 и с 16 февраля некоторые участки дорог города из-за ремонтных работ будут перекрыты. Об этом сообщила служба ГАТИ.

С 13 февраля по 10 марта по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка, в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей, движение будет приостановлено.

С 13 по 27 февраля на участке по Прожекторной улице от Константиновского до Морского, проспектов из-за работ по прокладке кабеля дороги также будут перекрыты.

С 14 февраля по 14 марта в связи с прокладками водопроводной сети движение по Лиговскому проспекту от Цветочной до Барклаевской улицы также закроют.

С 16 февраля по 10 октября строительная бригада будет устанавливать пешеходную галерею. В связи с этим по улице Коли Томчака от Ломаной улицы до Заставской проехать будет невозможно.

Петербуржцев предупреждают заранее выбирать удобные маршруты объезда, а также планировать свой маршрут.