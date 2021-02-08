Понедельник начался в Петербурге с пробки в семь баллов

Рабочая неделя началась для петербуржцев с огромных пробок. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию красным цветом и в 7 баллов.

Наиболее трудно проехать у станции метро «Новочеркасская» и около Финляндского вокзала, а также у станции метро «Обводный канал» и по улице Садовая.

Кроме того, 8 февраля, пробки собрались на Богатырском и Суздальском проспектах, на Большом проспекте Петроградской стороны и проспекте Культуры, а также на Индустриальном и Витебском проспектах. Также заторы наблюдаются на проспектах Косыгина и Стачек, на Московском и Ленинском проспектах, на улицах Салова и Дыбенко.

Известно, что к 10 утра пробки должны ослабеть до «желтой» зоны и оцениваться в 5 баллов.