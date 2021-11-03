На Биржевом мосту подготовительные работы завершат до холодов

В Санкт-Петербурге впервые за 60 лет проведут реконструкцию Биржевого моста. Ремонтные работы начались с 9 октября. Теперь автомобилистам Северной столицы придётся больше года ждать открытия моста.

Эксперты подчеркивают серьёзность реконструкции. Они отмечают, что иногда проще снести переправу, чтобы построить новую, чем восстанавливать уже имеющуюся. Также специалисты отмечают, что подготовительные работы важно завершить до наступления первых холодов.

В результате реконструкции Биржевой мост получит новый гидравлический разводной механизм. Все работы планируются завершить к ноябрю следующего года.