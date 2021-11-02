Легковую улицу перекроют из-за съемок фильма «Смычок»

В Приморском районе Петербурга на Легковой улице из-за проведения съемок фильма «Смычок» в ночь с 00.00 7 ноября до 07.00 8 ноября будет прекращено движение автотранспорта. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Также в это время будет запрещена остановка транспорта по Легковой от дома 140И до проезда к Комендантскому проспекту.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербург приехали 5 новых автобусов на газомоторном топливе.