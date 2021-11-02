В Петербург приехали 5 новых автобусов на газомоторном топливе

В петербургский автопарк «Пассажиравтотранса» поступили первые пять автобусов на компримированном природном газе. В парк должны прибыть еще 15 таких автобусов в этом году.

Новые автобусы приспособлены для маломобильных пассажиров, имеют современную систему оплаты проезда и USB-зарядки. Также они оборудованы системой интеллектуальной помощи водителю. Таким образом, повысится безопасность перевозок и снизится влияние человеческого фактора на возникновение ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Салон рассчитан на 89 человек при 28 сидячих местах. Транспорт выполнен в фирменном лазурном цвете. Какие маршруты получат новую технику станет известно позже.