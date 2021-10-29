Вечером 29 октября Петербург застрял в 9-балльных пробках

В преддверии нерабочих дней дороги ожидаемо переполнены. В Санкт-Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 29 октября дорожная ситуация достигла 9 баллов. Еще с утра пробки зафиксировали на выездах из города. Как предполагается, многие планируют провести локдаун за его пределами.

Больше всего затруднено движение по набережной Обводного канала и Лебяжьей Канавки, Невскому, Литейному, Каменноостровскому проспектам и проспекту Медиков. Также «стоят» почти все улицы в Центральном районе Петербурга. Заторы на дорогах наблюдаются и на участке КАД: от поселка Шушары до Обухова