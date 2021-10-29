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Вечером 29 октября Петербург застрял в 9-балльных пробках

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© Фото: Pixabay

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Перед нерабочими днями в Петербурге зафиксировали многокилометровые пробки.

В преддверии нерабочих дней дороги ожидаемо переполнены. В Санкт-Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 29 октября дорожная ситуация достигла 9 баллов.  Еще с утра пробки зафиксировали на выездах из города. Как предполагается, многие планируют провести локдаун за его пределами. 

Больше всего затруднено движение по набережной Обводного канала и Лебяжьей Канавки, Невскому, Литейному, Каменноостровскому проспектам и проспекту Медиков. Также «стоят» почти все улицы в Центральном районе Петербурга. Заторы на дорогах наблюдаются и на участке КАД: от поселка Шушары до Обухова  

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