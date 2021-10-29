Комитет по транспорту приступил к исполнению полномочий, утвержденных Правительством Петербурга

Комитет по транспорту приступил к выполению переданных федеральных полномочий по государственному контролю за соблюдением Правил технической эксплуатации и Правил пользования внеуличным транспортом, утвержденных Правительством Санкт-Петербурга. Это произошло благодаря поправкам в федеральном законодательстве, которым регулируется деятельность метрополитенов.

Как рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Андрей Велесевич, на сегодняшний день активно ведется работа по реализации переданных полномочий, предусматривающая как осуществление проверок деятельности метрополитена, объектов инфраструктуры и транспортных средств, так и проведение профилактических мероприятий.

«Реализация данных полномочий будет способствовать сохранению высокого уровня безопасности пассажирских перевозок, повысит качество оказываемых услуг», — отметил Велесевич.