На перекрестках в двух районах Петербурга начали работать новые скоростные фоторадары

На двух перекрёстках в Московском и Фрунзенском районах Петербурга заработали новые комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается в заявлении администрации города.

«В течение ближайшего времени заработает оборудование на остальных 38 перекрестках в различных районах города», — указано в заявлении.

В комитете отметили, что с начала года комплексы зафиксировали уже свыше шести миллионов нарушений ПДД. Анализ их работы показывает, что постепенно автомобилисты становятся все более внимательными и аккуратными.