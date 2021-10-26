Тарифы на проезд по ЗСД подорожают С 10 ноября

В Петербурге на Западном скоростном диаметре с 10 ноября начнут действовать новые тарифы. Изменения коснутся водителей, использующих транспондеры. Об этом сообщает пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы".

"Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет её существенной. Скидка в среднем будет снижена с 66 до 58%", — сказано в комментарии.

В пресс-службе отметили, что для тех, кто оплачивает проезд наличными или банковской картой, тарифы останутся прежними. Не изменится и стоимость безлимитного абонемента. Кроме этого проезд по маршруту набережная Макарова — КАД (Юг) станет дороже на 32 рубля. На участке КАД (Юг) — Богатырский проспект, тариф поднимется на 50 рублей. Зоны Богатырский проспект — набережная Макарова изменения не затронут.

Новые тарифы вступают в силу с 0:00 10 ноября.