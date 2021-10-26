В Санкт-Петербурге завершился сезон нанесения дорожной разметки

Городские службы Петербурга завершили сезон по нанесению и восстановлению дорожной разметки на улицах города. Как сообщает комитет по транспорту Санкт-Петербурга, в 2021 году на эти цели было выделено порядка 733 млн рублей. Это позволило нанести разметку по 1595 адресам.

Прежде всего разметку обновили на главных улицах города и вылетных магистралях, а также рядом с учебными заведениями, крупными транспортно-пересадочных узлами и на парковочных местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями.

Сезон нанесения дорожной разметки начался в начале мая, основной объём работ был выполнен в начале лета. Работы проводились по большому счету в ночное время. Это позволило избежать ввода ограничений движения на дорогах.