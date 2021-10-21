В Петроградском районе появится зона платной парковки

ООО «ДОРНАДЗОР» спроектирует платную зону на 141 улице Петроградского района, которая будет включать в себя 13 тысяч парковочных мест. Как сообщает Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, реализация проекта запланирована на 2022-2023 год.

Зона платной парковки – социальный проект, который направлен на регулирование транспортных потоков, обеспечение приоритета общественного транспорта и упорядочение парковочного пространства. Сейчас она действует на 28 улицах в Центральном районе.

Отмечается, что с 1 декабря зона платной парковки заработает еще на 71 улице Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.

Начать оформлять парковочные разрешения возможно будет уже с 1 ноября.