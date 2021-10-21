«Кубок губернатора» ограничит движение в Петербурге

В связи с проведением легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» движение транспортных средств на некоторых улицах города ограничат. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, с 06:00 22 октября до 18:00 23 октября движение транспорта прекратят на площади Растрелли. А 23 октября с 09:55 до 10:20 водителям не разрешат проехать по Шпалерной улице.

Кроме того, в связи с проведением съёмок фильма «Самая большая луна» с 15:00 24 октября до 05:00 25 октября прекратят движение по Ораниенбаумской улице. Движение транспорта по перекрёстку «Ораниенбаумская ул. — Малый пр. П.С.» будут приостанавливать в указанный период не более чем на 10 минут в течение часа. Также автомобилистам запретят останавливаться.