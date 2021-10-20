Расписание электричек на ОЖД изменится с 30 октября

Расписание электричек на Октябрьской железной дороге из-за сезонного сокращения потока пассажиров частично поменяется. Изменения вступят в силу с 30 октября. Это затронет Московское, Северное, Финляндское, Витебское и Балтийское направления. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании в среду.

С обновленным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте СЗППК.

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