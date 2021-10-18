Движение транспорта у Исаакия ограничили на месяц

На Исаакиевской площади с 18 октября проводятся работы по ремонту тротуаров. Движение по Исаакиевской площади — от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко, Вознесенскому проспекту от Исаакиевской площади до переулка Пирогова, переулку Антоненко от Исаакиевской площади до Казанской улицы — ограничат на месяц. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ в понедельник.

Тротуары в Центральном районе будут ремонтировать и на площади Труда. Там ограничения введут 19 октября, а продлятся работы до 1 ноября.

"Ограничивается движение транспорта по площади Труда от Галерной улицы до набережной Адмиралтейского канала и по Галерной улице от площади Труда до дома 28 литера Б по Галерной улице", — написано в комментарии Государственной административно-технической инспекции.