В Финляндии возобновил работу пункт пропуска для скоростных поездов в Россию

Финляндия открыла для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией пограничный пункт Vainikkala, через который скоростные поезда следовали на Санкт-Петербург и Москву. Пункт был закрыт в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение вступит в силу с 18 октября. Об этом сообщил МИД Финляндии.

До пандемии COVID-19 через этот пункт из Хельсинки в Петербург курсировали скоростные поезда «Аллегро», а также поезда «Лев Толстой» из Хельсинки в Москву. Ограничения на других пограничных пунктах пока будут действовать до 7 ноября.