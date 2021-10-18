Автобусы и троллейбусы теперь будут контролировать выезд на выделенные полосы

В Петербурге с 19 октября фиксировать нарушителей на выделенной полосе для общественного транспорта начнут комплексы фотовидеофиксации, установленные в автобусах «Пассажиравтотранса» и троллейбусах «Горэлектротранса». Об этом сообщил комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Такие комплексы автоматически распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути, а также фиксируют нарушения правил остановки и стоянки. Вся информация о нарушениях ПДД передается в ЦАФАП УГИБДД. Штрафы выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных от комплексов материалов.

Сейчас комплексы фотовидеофиксации установлены в городском пассажирском транспорте, курсирующем в 12 районах города. Планируется, что они заработают во всех районах Петербурга.