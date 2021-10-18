За две недели на трассах Ленобласти поймали 500 нарушителей скоростного режима

Две недели сотрудники дорожной полиции с помощью специальных приборов «Бинар» выслеживали любителей превышать скорость на крупных трассах Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

«Лихачей» искали с 1 по 15 октября. Всего было выявлено более пятисот случаев превышения скоростного режима. Подавляющее большинство нарушителей были привлечены к административной ответственности с выплатой штрафа. Среди нарушителей 10 автомобилистов оказались злостными «рецидивистами». Они повторно попались на нарушении скоростного режима с превышением разрешенной скорости более чем на 80 километров в час. Им грозит лишение прав.

За октябрь самым быстрым нарушителем оказался генеральный директор коммерческой фирмы, который передвигался на «Порше» со скоростью 198 километров в час.

«В основном нарушители оправдывали свои действия спешкой: на работу, в детсад за ребенком. Были и такие, кто признавался, мол, машина мощная, не чувствую скорости. Результаты такой спешки в случае ДТП гарантировано заканчиваются либо гибелью либо тяжелыми увечьями», – уточнили в пресс-службе.

Подобные рейды дорожная полиция будет проводить на постоянной основе, отметили правоохранители.