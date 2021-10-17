Матч между «Зенитом» и «Ювентусом» ограничит движение на Крестовском острове

В Санкт-Петербурге в среду, 20 октября, «Зенит» сыграет против «Ювентуса». Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена". В связи с этим на Крестовском движение машин ограничат, сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Так, с 0:00 до 24:00 20 октября перекроют улицу Савиной и Большой Петровский мост в направлении к Крестовскому острову. Кроме того, движение будет невозможно по набережной Гребного канала к Северной дороге, Крестовском проспекту к Южной дороге, а также по Южной Дороге к Теннисной аллее и Северной дороге к Велосипедной аллее.