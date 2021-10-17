Водители встали в пробку на Поклонной горе из-за забега

Традиционный 94-й легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург» сегодня состоялся в Санкт-Петербурге. В связи с этим было ограничено движение на некоторых дорогах с 9:00 до 13:00.

Городской комитет по транспорту заранее предупредил водителей о перекрытиях, но горожане все равно поехали по перекрытым дорогам. В связи с этим на Пулковском шоссе в частности образовалась километровая пробка. По словам автомобилистов, стоять в заторе пришлось не менее получаса.

На территории Петербурга в течение дня будут перекрывать движение по Московскому проспекту, набережной Фонтанки, Невскому проспекту. Ограничения движения на дорогах затронут не только автомобилистов, но и общественный транспорт.

Участники забега должны преодолеть дистанции 5, 10 и 30 километров, опробовав свои силы на маршрутах, сертифицированных Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).