На перекрёстке Лабораторного и Бестужевской заработал новый светофор

В Калининском районе Санкт-Петербурга установили новый светофор на пересечении Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы. Светофор начал работать 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.



Как рассказали в комитете, в районе возросла интенсивность пешеходных и транспортных потоков, поэтому дорожники поставили дополнительный светофор. В рамках реализации профильной адресной программы до конца года в городе появятся ещё 16 новых светофоров.